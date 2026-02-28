Da lunedì iniziano i lavori a Ponte all’Ania, frazione del fondovalle del comune di Barga, con un investimento di 600 mila euro. Il cantiere mira a migliorare il decoro e la viabilità dell’area, coinvolgendo interventi che interesseranno le strade e gli spazi pubblici della località. Le attività si protrarranno per un periodo stabilito, con l’obiettivo di rendere più funzionale e più curata la zona.

Lavori per 600 mila euro stanno per partire a Ponte all’Ania, frazione del fondovalle del comune di Barga. Serviranno in particolare a riqualificare, migliorare e potenziare i collegamenti pedonali del paese che allo stato attuale quando sono presenti non permettono il superamento delle barriere architettoniche ed in alcuni tratti della via Nazionale, attraversata dalla SR445, sono particolarmente esigui se non addirittura inesistenti. Un problema di sicurezza non da poco per la viabilità pedonale. L’intervento, finanziato grazie ad un bando della Regione Toscana che ha erogato un contributo di 470mila euro e con il Comune che compartecipa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori a Ponte all’Ania. Obiettivo decoro e viabilità. Da lunedì parte il cantiere

