Lavorare con le castagne nasce la prima scuola per castanicoltori | chi può partecipare

Pistoia, 28 febbraio 2026 – Lavorare con le castagne si può, per questo Slow Food ha deciso di lanciare prima scuola per castanicoltori. Si tratta di un percorso formativo innovativo per valorizzare il castagneto come risorsa ambientale, economica e sociale. Questo dunque l'obiettivo del campus esperienziale di formazione in castanicoltura e imprenditorialità sociale organizzato da Anci Toscana, dal Gal MontagnAppennino e da Slow Food Italia sulla Montagna Pistoiese tra marzo e dicembre 2026. Nuove opportunità di lavoro nelle aree montane In particolare il campus si propone di trasformare il patrimonio naturale e culturale del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

