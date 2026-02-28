Laura Pausini dopo Giorgio Armani e Alberta Ferretti tocca a Balenciaga | tutti i look della co-conduttrice a Sanremo 2026

Durante il festival di Sanremo 2026, la co-conduttrice ha indossato diversi outfit, iniziando con creazioni di Balenciaga, la maison che l'ha accompagnata fin dall'inizio della carriera, e successivamente scegliendo un look di Alberta Ferretti per la terza serata. Per le prime due serate, ha indossato abiti firmati Balenciaga, mentre per la terza ha optato per un vestito di Alberta Ferretti.

«È stato un onore conoscere un Re» scrisse sui social nel giorno della scomparsa del signor Armani. «Mi ha accompagnata nei momenti più importanti della mia carriera non solo creando abiti ma standomi sempre accanto con la sua presenza» inoltre ebbe modo di raccontare in un'intervista rilasciata in quei giorni. Naturale quindi scegliere la maison per l'inizio di questo viaggio al fianco di Carlo Conti, consolidando un rapporto iniziato negli anni '90. All'epoca fu lui che si propose per vestirla. Le diede dei consigli preziosi, tra cui quello di prediligere il colore nero.