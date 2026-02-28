Laura Pausini a Grignani dopo la frecciatina a Sanremo | Il mio numero ce l'ha non è cambiato

Laura Pausini ha risposto a Gianluca Grignani, che le aveva rivolto una frecciatina durante la serata delle cover a Sanremo, affermando che il suo numero di telefono rimane lo stesso e che non l’ha cambiato. La cantante ha così commentato la provocazione senza ulteriori dettagli, mantenendo un tono diretto e senza entrare in polemiche.

"Il mio numero ce l'ha, non l'ho cambiato". Così Laura Pausini ha risposto alla frecciatina che Gianluca Grignani le ha lanciato sul palco dell'Ariston, durante la serata delle cover di Sanremo. Tra loro i rapporti non sono sereni.

Sanremo: Pausini risponde (gelida) alla frecciata di Grignani, e Carlo Conti commenta le accuse di Alessandro Gassmann
Tensioni nella serata cover di Sanremo 2026, dopo le frecciate di Grignani e Gassmann, arrivano le repliche glaciali dei conduttori in conferenza stampa.

Laura Pausini, la resa dei conti con Grignani: cosa è successo davvero a Sanremo 2026
Altro che pace a Sanremo 2026: nuovo atto nella guerra tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Ecco cosa è successo all'Ariston.

Laura Pausini direttrice artistica del festival
"Non sono ancora in grado. Dico 'ancora' perché prima dicevo che non avrei mai condotto e invece adesso condurrei sempre", dice Laura Pausini in conferenza stampa a Sanremo.

Laura Pausini sulla gag di Gianluca Grignani, che ha chiesto a Conti se le dava il numero: "Grignani ha il mio numero, non l'ho mai cambiato". I dissidi tra i due erano nati dopo le polemiche sui social e la controversia per la cover de La mia storia tra le dita