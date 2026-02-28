L’attacco Usa-Israele può ricondurre l’Iran a negoziare Parla l’amb Checchia

L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro obiettivi strategici in Iran ha provocato tensioni nella regione. L’ambasciatore Checchia ha commentato come questa azione possa spingere Teheran a entrare in negoziato. I raid sono stati condotti su più obiettivi e hanno colpito installazioni considerate di rilevanza per l’Iran, suscitando preoccupazione tra le nazioni vicine.

L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro obiettivi strategici iraniani segna una nuova fase di tensione nel Medio Oriente. Secondo l’ambasciatore Gabriele Checchia, l’azione era prevedibile e mira a contenere il programma missilistico e le milizie sostenute da Teheran, senza aprire necessariamente a uno scontro totale. La diplomazia resta centrale: l’Italia punta a favorire la de-escalation e il dialogo, sostenendo al contempo il popolo iraniano contro una dirigenza destabilizzante. Il Medio Oriente torna a tremare sotto il peso dei raid congiunti di Stati Uniti e Israele contro obiettivi strategici iraniani. Dopo settimane di diplomazia sospesa e segnali militari sempre più espliciti nel Golfo, la crisi con Teheran entra in una fase nuova e potenzialmente esplosiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

Attacco Usa-Israele all’Iran, Tajani: “Teheran non può avere l’arma nucleare”. Meloni convoca riunioneDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina.

Attacco all’Iran, azione congiunta di Israele e UsaPrima i jet con la Stella di David, poi i caccia Usa, sono decollati per colpire i siti iraniani.

La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

Usa e Israele attaccano, Iran risponde: Medio Oriente in fiamme. Media: Forse Khamenei è morto. Araghchi: E' vivo da quel che soUsa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un attacco all'Iran. Esplosioni a Teheran, ma anche a Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah, nella città di Tabriz e nella città portuale di Chabahar. Te ... adnkronos.com

Usa-Israele, attacco all'Iran. Media: «Possibile morte di Khamenei nei raid». Missili contro basi americane in Bahrein, Qatar e EmiratiAltre esplosioni sono state avvertite ad Abu Dhabi, Manama e Doha, Lo riferiscono i corrispondenti dell'Afp e testimoni sul posto. Da stamattina si registrano diverse esplosioni nelle capitali dei tre ... corriereadriatico.it

ISRAELE: FORSE KHAMENEI UCCISO NELL'ATTACCO Attacco di Usa e Israele all'Iran, un alto funzionario israeliano ha dichiarato: "Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspetta - facebook.com facebook

L’ #Iran accusa: #Usa- #Israele hanno colpito una scuola, almeno 40 bambine morte x.com