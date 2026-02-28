L’appello di Calenda ai riformisti e agli europeisti in difesa dell’Ucraina e dell’Europa

Durante la cerimonia per il quarto anniversario dell’aggressione russa, un rappresentante politico ha rivolto un appello ai riformisti e agli europeisti affinché sostengano l’Ucraina e l’Europa. Nel corso dell’evento, ha espresso un sentimento di vergogna legato a quanto accaduto a Maidan, sottolineando l’importanza di mantenere alto il sostegno internazionale. La giornata si è svolta in un clima di commemorazione e richiamo alle responsabilità.

Il segretario di Azione, unico leader italiano a Maidan nel quarto anniversario dell’invasione russa, racconta a Linkiesta che cosa ha visto e sentito a Kyjiv. E a Pd e Forza Italia dice: «Conta ciò che farete alle prossime elezioni. Se vi alleerete con chi vuole l’Europa smembrata ne sarete pienamente responsabili» Il sentimento predominante che ho provato a Maidan, durante la cerimonia per l’anniversario del quarto anno dall’aggressione russa, è la vergogna. A deporre un lume, davanti alla sterminata distesa di foto e bandiere che ricorda i caduti, nella piazza che 12 anni fa ha visto l’inizio della lotta per la libertà degli ucraini, non c’era un singolo rappresentante del governo italiano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L’Ucraina e la Difesa dell’EuropaA quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, il conflitto è diventato uno spartiacque politico, militare e culturale per l’Unione europea.

