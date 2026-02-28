All’esterno della chiesa di San Paolino si è svolto il funerale di Giorgio Mendella, con uno striscione che recitava “Ciao Giorgio eterno presidente” e una sciarpa degli Ultras posizionata vicino al tavolo. Accanto a una foto di Mendella si trovava l’urna con le sue ceneri, mentre i presenti hanno reso omaggio al loro ex presidente con rispetto e riconoscenza.

Un grande striscione fuori dalla chiesa di San Paolino, “Ciao Giorgio eterno presidente”, una sciarpa degli Ultras a fianco del tavolo dove accanto alla foto c’era l’urna con le ceneri di Giorgio Mendella. Poi la chiesa di San Paolino, all’interno non c’era moltissima gente. "Mi aspettavo molte più persone per quello che Giorgio ha fatto come imprenditore, io lo porterò sempre nel cuore" ha detto nel suo intervento dal pulpito, Claudio Sottili, uno dei volti storici dell’emittente televisiva Rete Mia. Ma non è mancata la partecipazione emotiva dei presenti per l’ultimo saluto al telefinanziere soprattutto quando il figlio dello scomparso, Joshua, ha voluto ricordare il padre con parole toccanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio a Giorgio Mendella: "Mi ha insegnato tutto"

Addio a Giorgio Mendella. L'ex telefinanziere e quell'impero fragile

Addio a Giorgio Mendella, morto a 73 anni a causa di “complicazioni di un intervento chirurgico” l’ex televenditore di prodotti finanziariLa parabola imprenditoriale di Mendella prende forma con la nascita della holding Intermercato, una galassia che controllava, fra le altre,...

