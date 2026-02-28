la vita a enerhodar e nella centrale nucleare occupata dai russi

A Enerhodar, nella centrale nucleare sotto il controllo russo, la vita quotidiana si svolge in un contesto di occupazione. Da questa zona, arrivano notizie di un costante via vai di persone e di segnali di tensione, mentre nella regione si percepisce un’atmosfera di instabilità. La situazione resta sotto osservazione, senza che si conoscano dettagli specifici sui movimenti o le decisioni delle autorità coinvolte.

La guerra la vince chi è più veloce a innovare. Le regole dei droni in Ucraina Kyiv, dalla nostra inviata. Dai territori che la Russia occupa sembra sempre innalzarsi una coltre di fumo. Capita che qualcuno, quando si viaggia non distanti dal fronte, li indichi e racconti che di là, non troppo lontano, escono soltanto sibili, non voci. La parte di Ucraina occupata è soffocata, la coltre di fumo impedisce di vedere, ma c’è un edificio che dall’Ucraina libera si può ancora osservare ed è la centrale nucleare della regione di Zaporizhzhia, nella città di Enerhodar. A Nikopol, che si trova dall’altra parte del fiume Dnipro, la vita è sempre più pericolosa, fino a qualche mese fa c’erano persone che si mettevano sulla riva e contemplavano quel gigante che quattro anni fa sputava fuori circa il 20 per cento di energia per l’intera Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

