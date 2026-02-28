La triste storia della ' Canary Wharf' milanese e delle Citylife ' fantasma' | che fine hanno fatto le torri Ligresti

Le torri Ligresti a Milano sono state costruite dall’imprenditore Salvatore Ligresti, noto come il re del mattone nella città. Attualmente, le strutture sono riconoscibili anche a distanza di centinaia di metri, ma la loro sorte rimane incerta. La zona di Citylife, una volta destinata a sviluppi residenziali e commerciali, appare incompleta o abbandonata, creando un’immagine di edifici semi-finiti e di un cantiere fermo.

Si riconoscono in lontananza, anche a distanza di qualche centinaio di metri. Sono le torri costruite dall'imprenditore Salvatore Ligresti, che in passato è stato definito il re del mattone di Milano. Queste torri sono parte del suo impero, crollato definitivamente nel 2012 dopo il fallimento e.

