La Tazzina del 21 narra di un quartiere dove il Cervo, un tempo centro nevralgico, si trova stretto tra strade trafficate e attività commerciali intense. Le vie sono affollate di veicoli e persone che muovono gli affari quotidiani, rendendo difficile la vita di chi abita e lavora nella zona. La scena si svolge in un quartiere in fermento, dove il ritmo cittadino non si ferma mai.

Cartelli di strada In principio c’era il Cervo, soffocato da una via angusta pulsante di commerci, servizi e traffico motorizzato a volontà Cartelli di strada In principio c’era il Cervo, soffocato da una via angusta pulsante di commerci, servizi e traffico motorizzato a volontà In principio c’era il Cervo, soffocato da una via angusta pulsante di commerci, servizi e traffico motorizzato a volontà. Ad angolo con una stradina laterale faceva folla una farmacia a orario ininterrotto, proprio affianco al Cervo, dove si fermavano le macchine bloccandone la fila. Era abituale per i cortei protestatari di movimenti giovanili percorrerla durante i periodi turbolenti del ’68 e del ’77. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La tazzina del 21

Fatto a Modena | Viaggio nella torrefazione: i segreti del caffè, dal chicco verde alla tazzinaUn viaggio nel cuore della tradizione modenese del caffè: abbiamo visitato lo stabilimento di Caffè Cagliari, storica torrefazione fondata nel 1909,...

Alla "Momenteeria" la tazzina diventa rito. Anche con il ginProprio questi, tra Natale e Capodanno, sono i giorni ideali per ritagliarsi una pausa (ma con sorpresa finale) alla maratona alcolica.

Bin Laden

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Scocchia (Illy), alert sui costi del caffè: così la tazzina può arrivare a 2 euroROMA – Bere un caffè al bar, per 2 euro. Pare uno scenario da incubo per gli appassionati del rito mattutino, ma è quel che teme si verifichi nei prossimi mesi Cristina Scocchia, amministratrice ... repubblica.it

Tazzina più cara: il piacere del caffè adesso costa 1,30La tazzina di caffè sale a 1,30, non per tutti e ovunque, ma non ci sarà da stupirsi se nei vostri bar preferiti noterete l’aumento. Bere un caffè al banco è un gesto ormai diventato naturale, che ... ilsecoloxix.it