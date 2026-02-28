La storia di Emanuela su Radio 24 a un anno dalla morte dell’oncologa

Mercoledì alle 15, su Radio 24, sarà trasmessa una puntata dedicata alla storia di Emanuela, a un anno dalla morte dell’oncologa. La trasmissione ripercorre i momenti salienti e l’impatto della professionista sulla comunità, con interviste e testimonianze di chi l’ha conosciuta. L’appuntamento si svolge a Recanati, in provincia di Macerata, e si concentra sui ricordi e le esperienze legate alla figura dell’oncologa.

Recanati (Macerata), 28 febbraio 2026 – Mercoledì alle 15, su Radio 24, andrà in onda una puntata di Matteo Caccia Racconta dedicata alla storia di Emanuela Romagnoli, l'oncologa dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata che si è spenta nel febbraio di un anno fa dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile. Francesca e Cristina: le sorelle si laureano nello stesso giorno. "Il regalo più bello" Il racconto del marito Guglielmo A raccontarla sarà anche il marito, Guglielmo Magri, che lo scorso anno – poco dopo la scomparsa della moglie – aveva contattato la trasmissione per proporre la sua testimonianza e quella del diario "Solo cose belle" scritto dalla moglie durante la malattia.