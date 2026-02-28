In una zona turistica di Dubai, si registra un silenzio innaturale e un’atmosfera di attesa. La situazione, descritta come surreale, ha generato preoccupazione tra i residenti e i visitatori. La città si prepara a vivere una notte diversa dal solito, mentre le autorità monitorano gli sviluppi. Nessun dettaglio sulle cause o sui responsabili è stato reso noto.

“La situazione è surreale. Ora regna un silenzio innaturale e c’è uno stato di attesa”. Dubai si prepara a vivere una notte diversa dal solito. Lo racconta in diretta a Il Giornale chi in queste ore si trova nella località emiratina, colpita da missili iraniani lanciati da Teheran come rappresaglia per l’attacco subito da Israele e Stati Uniti. “Le strade, normalmente piene di gente, sono deserte anche a quest’ora, quando finisce il Ramadan e la città si anima di turisti e residenti per bere qualcosa o fare shopping”, racconta Amedeo Scognamiglio, designer di gioielli che con la propria maison, Faraone e Mennella, impreziosisce star di Hollywood e celebrità internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La situazione è surreale. Siamo preoccupati, hanno colpito una zona turistica"

Allarme baby gang, commerciante aggredito in zona tribunale: "Mi hanno colpito all'addome senza un motivo"Ancora un episodio di violenza in pieno centro a Palermo, questa volta davanti al tribunale, nel tardo pomeriggio e sotto gli occhi dei passanti.

