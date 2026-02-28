La scaletta di stasera Sanremo 2026 incorona la canzone vincitrice Sul palco la co-conduttrice è Giorgia Cardinaletti Superospite Andrea Bocelli

Stasera all’Ariston si svolge il gran finale della 76a edizione del Festival di Sanremo, con la proclamazione della canzone vincitrice. La serata vede come co-conduttrice Giorgia Cardinaletti, volto noto del Tg1, affiancata da Carlo Conti e Laura Pausini. Tra i momenti principali, anche la presenza del superospite Andrea Bocelli, che si esibisce sul palco.

Stasera all’Ariston è di scena il gran finale della 76a edizione del Festival di Sanremo. Sul palco la co-conduttrice, con Carlo Conti e Laura Pausini, è Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1. Il superospite è Andrea Bocelli, la cui presenza al festival, a sette anni dall’ultima apparizione, chiude idealmente l’ omaggio a Baudo: fu Superpippo, insieme a Caterina Caselli, a credere per primo in quel giovane talento toscano, offrendogli la ribalta del Festival e dando avvio a una carriera straordinaria. Impossibile dunque non evocare Con te partirò, presentata proprio a Sanremo nel 1995 e diventata uno dei brani italiani più amati e riconoscibili nel mondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Giornalista, volto del TG1, scelta da Carlo Conti per la serata più importante del Festival. Giorgia Cardinaletti arriva a Sanremo 2026 dopo una carriera solida e un’attenzione mediatica cresciuta anche per la storia con Cesare Cremonini x.com