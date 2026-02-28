Questa sera si svolge la finale di Sanremo 2026, con i cantanti in gara e gli ospiti già annunciati. La scaletta dell’evento è disponibile in formato PDF e mostra gli orari definitivi delle esibizioni. Alle 20.30 inizierà la serata, con le esibizioni dei finalisti seguite dagli interventi degli ospiti. A conclusione, verrà annunciato il vincitore della manifestazione.

Sanremo, 28 febbraio 2026– Il momento tanto atteso è arrivato: questa sera (anzi questa notte) sapremo chi vincerà Sanremo 2026. Una sfida affollata dal momento che quest’anno i Big in gara sono 30. Come da tradizione la scaletta con l’ordine di uscita degli artisti è arrivata intorno alle 17, a poche ore di distanza dal via ufficiale della finale del Festival. Quella di oggi, sabato 28 febbraio, sarà una lunga cavalcata in musica, fino al momento del verdetto, quando sarà svelata la classifica e sapremo chi si aggiudicherà il titolo di trionfatore (con annesso diritto di partecipare al prossimo Eurovision Song Contest, in programma a maggio in Austria). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La scaletta della finale di Sanremo 2026 in Pdf: gli orari definitivi di stasera (cantanti e ospiti)

