La quinta serata di Sanremo 2026 in diretta Scaletta gli ospiti il possibile avvicendamento con De Martino

La quinta serata del Festival di Sanremo 2026 è andata in diretta, con la scaletta che ha visto esibirsi i partecipanti e gli ospiti annunciati. Durante la serata si è discusso anche di un possibile avvicendamento con il conduttore De Martino. È previsto il concerto finale che decreterà il vincitore della 76esima edizione del festival.

Stasera sapremo il vincitore della 76esima edizione del Festival nel mezzo dell'attacco all'Iran di Stati Uniti e Israele. Cardinaletti co-conduttrice: "Siamo pronti a dare la linea al Tg1 in caso di necessità". Possibile avvicendamento Conti-De Martino Sanremo, 28 febbraio 2026 – È il gran finale al Festival di Sanremo 2026, che decreterà il vincitore della 76esima edizione, nel mezzo della crisi in Medio Oriente con l'attacco all'Iran di Stati Uniti e Israele. "Siamo pronti a dare la linea al Tg1 in caso di necessità", dice Carlo Conti a poche ore dalla gara. "Troveremo sicuramente il modo di affrontare" questo tema, conferma Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1 e co conduttrice della serata.