La quinta serata di Sanremo 2026 in diretta In apertura la guerra in primo piano Proteggiamo i bambini basta odio Scaletta gli ospiti

La quinta serata di Sanremo 2026 è in diretta con l’attenzione rivolta alla guerra in Medio Oriente, in particolare all’attacco all’Iran di Stati Uniti e Israele. In apertura, si parla di protezione dei bambini e di fine all’odio. La scaletta prevede la presenza di ospiti e si conclude con la proclamazione del vincitore della 76esima edizione del festival.

Stasera sapremo il vincitore della 76esima edizione del Festival nel mezzo dell’attacco all’Iran di Stati Uniti e Israele. Cardinaletti co-conduttrice: “Siamo pronti a dare la linea al Tg1 in caso di necessità”. Possibile avvicendamento Conti-De Martino Sanremo, 28 febbraio 2026 – È il gran finale al Festival di Sanremo 2026, che decreterà il vincitore della 76esima edizione, nel mezzo della crisi in Medio Oriente con l’attacco all’Iran di Stati Uniti e Israele. Parte infatti con una riflessione sulla guerra la quinta serata del Festival. “Proteggiamo i bambini, basta odio”, è il messaggio òanciato dai 3 conduttori della finale, Carlo Conti, Laura Pausini e la giornalista Giorgia Cardinaletti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La quinta serata di Sanremo 2026 in diretta. In apertura la guerra in primo piano. “Proteggiamo i bambini, basta odio”. Scaletta, gli ospiti La quinta serata di Sanremo 2026 in diretta. Scaletta, gli ospiti, il possibile avvicendamento con De MartinoStasera sapremo il vincitore della 76esima edizione del Festival nel mezzo dell’attacco all’Iran di Stati Uniti e Israele. SANREMO 2026, SCALETTA QUINTA SERATA: LA FINALE TRA SORPRESE E GRANDI OSPITITutto pronto per la quinta serata della 76° edizione del Festival di Sanremo su Rai1. Approfondimenti e contenuti su Sanremo. Temi più discussi: Sanremo 2026 al finale: scaletta e ospiti della quinta serata; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Scaletta Sanremo 2026, i cantanti in gara in ordine d'uscita; Sanremo 2026, scaletta, ospiti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale del Festival. Sanremo 2026, la scaletta della quinta serata: ospiti e ordine d’uscita dei Big nella finaleLa quinta serata di Sanremo 2026 riporta sul palco tutti i Big in gara: la scaletta, l'ordine d'uscita e gli ospiti della finale. donnaglamour.it La scaletta e le canzoni della quinta serata (finale) di Sanremo 2026 – sabato 28 febbraioOrdine di uscita dei cantanti della serata finale di Sanremo 2026. Il programma del 28 febbraio dal palco del teatro Ariston ... sorrisi.com SANREMISSIMO 5a e ULTIMA PUNTATA: CHI VINCERÀ IL FESTIVAL Da Sanremo: Filippo Coppoletta e Alfredo Capellupo In studio: Edoardo Corasaniti - facebook.com facebook Sanremo 2026, pagelle look finale: attesa per Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti x.com