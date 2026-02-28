La procura indaga sulla morte dell' operaio di Condrò è la seconda vittima sul lavoro da inizio anno

La procura di Barcellona sta indagando sulla morte di un operaio di 60 anni avvenuta a Condrò, segnando la seconda vittima sul lavoro dall'inizio dell’anno. La magistratura, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto, raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La procura di Barcellona è a lavoro per conoscere la verità. La morte dell'operaio di 60 anni Antonio Rocco Russo è al vaglio della magistratura guidata da Giuseppe Verzera. Cosa è successo esattamente ieri alla Agrumi Gel di Barcellona dove Russo, un dipendente esperto, ha trovato la morte. Dolore e disperazione tra i colleghi del 61enne e a Condrò, comune dove la vittima viveva ed era conosciuta e stimata da tutti. L'uomo lascia 4 figli e la moglie