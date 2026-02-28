La portaerei Lincoln per l' attacco la Ford per la difesa | la mossa a tenaglia Usa per accerchiare l' Iran

Gli Stati Uniti hanno schierato due portaerei nel Medio Oriente: la portaerei Lincoln, destinata all’attacco, e la portaerei Ford, con compiti di difesa. Le navi sono state posizionate in aree diverse, con missioni distinte, segnando una presenza militare articolata nella regione. Questa mossa dimostra l’impiego di due unità navali per scopi differenti, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni o obiettivi specifici.

La posizione d'attacco e quella di difesa. Due portaerei e due missioni. Gli Stati Uniti hanno schierato le due ammiraglie del mare nell'area del Medio Oriente, ma in due posizioni diverse. Con strategie differenziate. L'attacco e, appunto, la difesa. La USS Abraham Lincoln e la USS Gerald R. Ford con il loro Carrier Strike Group. Una potenza di fuoco quasi illimitata, capace di chiudere a tenaglia l'Iran. Non si tratta soltanto di una mossa operativa, ma di una scelta strategica calibrata su due livelli: deterrenza difensiva nel Levante e capacità offensiva credibile verso l’Iran. Dove si trovano la Ford e la Lincoln La Ford non è ormeggiata vicino all'Iran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

