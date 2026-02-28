La Pizzeria Lo Sgarro di Fontanafredda a Sanremo 2026 | Un’esperienza e un’opportunità davvero unica

La Pizzeria Lo Sgarro di Fontanafredda ha terminato oggi, sabato 28 febbraio, la sua partecipazione a Sanremo 2026. La presenza del locale nella città ligure rappresenta un’occasione importante, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti della pizzeria. L’evento si è concluso con la fine del periodo di partecipazione e l’assenza di ulteriori sviluppi ufficiali in merito.

«Non ci fermiamo qui, perché ci sono sogni ancora più grandi che non vediamo l’ora di raggiungere», scrivono sui canali social Si è conclusa oggi, sabato 28 febbraio, l'avventura a Sanremo 2026 della Pizzeria Lo Sgarro di Fontanafredda. Gianluca Abbate, il pizzaiolo che ha aperto l'attività soltanto 4 anni fa insieme alla compagna Carolina Ventura, ripensa ai sacrifici e alle paure di allora, ma anche alle prime grandi soddisfazioni al Mondiale Pizza Doc. «Vedere dove siamo arrivati oggi, contare solo sulle nostre forze e sentire questa consapevolezza così forte ci riempie d’orgoglio. Non ci fermiamo qui, perché ci sono sogni ancora più grandi che non vediamo l’ora di raggiungere. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Calciomercato Inter, si valuta Kessie per giugno: l’ivoriano prepara lo sgarro al Milan

Cascata delle Marmore, il museo Hydra inaugura il 2026: “Esperienza sensoriale e culturale unica” GALLERIA FOTOGRAFICAUn racconto immersivo per esplorare le particolarità e la storia della Cascata delle Marmore, attraverso percorsi sensoriali e tecnologie...

Tutto quello che riguarda Sgarro di Fontanafredda.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Laura Pausini è pronta: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento; Pucci risponde a Fiorello: Io pseudo-comico? Ecco il biglietto d'oro.