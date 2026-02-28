La Pinacoteca del Mar si rifà il look | via libera a un progetto da 275mila euro

La Pinacoteca del Mar si prepara a cambiare aspetto grazie a un progetto da 275mila euro approvato dalla Giunta comunale. Il piano riguarda il restauro delle sale espositive del secondo piano e il rinnovamento della galleria fotografica del Museo d'arte della città di Ravenna. La decisione coinvolge lavori di ristrutturazione e nuovi allestimenti per le aree espositive.

Nuovo look per il secondo piano del Mar. Con un recente atto, la Giunta comunale ha approvato il progetto di restauro delle sale espositive del secondo piano e il nuovo allestimento della galleria fotografica del Museo d'arte della città di Ravenna. Si tratta di un progetto da 275mila euro inserito nel piano degli investimenti del Comune per il 2026. Nell'atto di Giunta si specifica che "il progetto si propone di implementare l'offerta culturale mediante la realizzazione di una nuova sezione fotografica permanente e implementare la fruizione turistica del territorio, in un'ottica di integrazione tra cura del patrimonio culturale, fruizione e innovazione". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

