La nuova truffa della ballerina Vota il sondaggio | bluff per spiare

Che fine hanno fatto le "buone", vecchie catene di Sant’Antonio? Vero è che nell’era delle truffe ipertech, questa definizione sembra ormai appartenere alla preistoria. D’altronde non avrebbe più senso scomodare l’amato santo, visto che oggi siamo perfettamente in grado di costruire, attraverso l’uso dei neologismi anglofoni ( phishing, spoofing, sextorsion, etc.) che abbiamo imparato a conoscere, una nomenclatura puntuale di ogni sorta di raggiro. Eppure questa settimana abbiamo proprio deciso di tirare fuori dal cassetto dei ricordi le vecchie catene di Sant’Antonio, sia perché con questa definizione ci siamo cresciuti, imparando a prendere in automatico le distanze da questi stratagemmi autoriproduttivi (le catene, per l’appunto), sia perché, come ci segnala la Benemerita, sono proprio loro a spopolare negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

