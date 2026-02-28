Il Comune di San Miniato ha comunicato ai circa 8.000 cittadini in possesso di carta d’identità cartacea, anche se ancora valida oltre il 2026, di programmare la sostituzione con la nuova carta elettronica. L’ente invita a non aspettare l’ultimo momento, suggerendo di effettuare la richiesta con anticipo per evitare inconvenienti. La conversione è obbligatoria e riguarda tutte le persone che ancora possiedono il documento cartaceo.

Il Comune di San Miniato invita i quasi 8.000 cittadini e cittadine del territorio che sono in possesso di carta d’identità cartacea, anche con una scadenza successiva al 3 agosto 2026, a programmarne la sostituzione con la carta di identità elettronica, ben prima di questa scadenza. Da questa data, infatti, la carta d’identità cartacea non potrà più essere rilasciata nemmeno per le urgenze: chi parte per le vacanze dovrà controllare la scadenza con anticipo per ottenere la nuova Cie, considerato che la carta d’identità elettronica viene consegnata entro 6 giorni lavorativi dalla data di emissione. Per favorire un flusso ordinato e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova carta d’identità: "Devono farla in 8000"

Leggi anche: Cantù, aperture straordinarie per la carta d’identità elettronica: quanto costa, come farla e cosa serve

Gang Leaders, Corrupt Detectives & Stolen Identity | FBI Files

Tutti gli aggiornamenti su Devono.

Temi più discussi: Carta d'identità a vita per over 70, norma è ufficiale: cosa cambia e chi ne ha diritto; Obbligo Carta di Identità Elettronica: da quando scatta e cosa cambia; Carta di identità elettronica: aperture straordinarie Ufficio Anagrafe; Arriva la carta d'identità a vita per gli over 70, ecco cosa cambia e chi può richiederla.

Carta d’identità elettronica over 70: come funziona davvero la nuova carta a vita? Cosa prevede, costi, parte digitaleSuccede spesso così:un genitore anziano chiama un figlio o una nipote e dice: «Mi scade la carta d’identità… mi prenoti tu l’appuntamento?» Per gli over 70, tra poco questa scena sarà sempre più rara. alphabetcity.it

Carta d’identità over 70, stop ai rinnovi: cosa cambiaArriva una durata estesa per il documento elettronico: requisiti, decorrenza e impatto concreto per i cittadini interessati ... notizie.tiscali.it

#BamboleDiPezza e #CristinaDAvena devono vincere. Spettacolo. #OcchiDiGatto @CarContiRai @CristinaDAvena @SanremoRai #Sanremo2026 x.com

Immagini choc, che devono far riflettere e devono spingerci a una seria riflessione LINK NEI COMMENTI - facebook.com facebook