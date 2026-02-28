La nebbia con il sole Ferrara 3BMeteo | il fenomeno spiegato in modo semplice

Una nebbia si forma anche quando il sole splende, come avviene sull’Appennino bolognese, e questo fenomeno è stato osservato recentemente a Ferrara. La nebbia, infatti, può presentarsi in presenza di luce solare diretta, creando atmosfere particolari. I meteorologi hanno spiegato che si tratta di condizioni atmosferiche specifiche che permettono la formazione di foschia anche con il cielo sereno.

Roma, 28 febbraio 2026 - La nebbia anche con il sole: come si spiega? Un fenomeno meteorologico osservato ad esempio sull’Appennino bolognese. “Assolutamente naturale – corregge Edoardo Ferrara di 3BMeteo -. Quando il banco nebbioso non è molto strutturato, può esserci il sole, solitamente nelle aree di confine di quelli più estesi, perché la nebbia si forma in condizioni di tempo stabile, anticiclonico. In caso di maltempo non si verifica, a meno che non siamo in montagna, dove il livello delle nubi è più alto”. Nebbia con il sole, la spiegazione. Ma il sole non dovrebbe ‘asciugare’ la nebbia? “Dipende – chiarisce il meteorologo -. Se la temperatura è sufficientemente alta, la nebbia comunque si alimenta dalla parte periferica dove è un po’ più freddo, e nelle zone di confine non viene dissolta subito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

