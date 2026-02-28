La nascita della Fiorentina in un video sul centenario

In occasione del centenario della Fiorentina, sono state avviate diverse iniziative per celebrare il club gigliato. Nonostante la posizione in classifica attuale, si stanno svolgendo eventi e attività legate alla ricorrenza, tra cui anche la produzione di un video speciale. La commemorazione coinvolge tifosi e rappresentanti della squadra, mantenendo viva l'attenzione sulla storia del club.

Firenze, 28 febbraio 2026 – Pur nella precaria situazione attuale di classifica sono in corso e in ponte diverse iniziative sul centenario del club gigliato. A questo tema, più precisamente a quello delle origini della Fiorentina, è dedicato il documentario "Aspettando la Fiorentina." di Massimo Cervelli, Filippo Luti e Marco Vichi presentato a Villa Arrivabene (sede del Quartiere 2) con un'affollata proiezione alla quale hanno preso parte anche alcuni ex viola come Cencetti, Roggi, Antognoni, Galli.