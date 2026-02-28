La stagione 2026 della MotoGP inizia in Thailandia con una Sprint ricca di sorpassi e contatti tra i piloti. La gara si conclude dopo un intenso confronto in cui sono stati evidenti gli incroci di traiettoria e le decisioni di percorso prese dai rider in pista. Lo spettacolo offerto mostra un campionato caratterizzato da azioni di corsa molto competitive e ad alta tensione.

La stagione 2026 della MotoGP prende il via in Thailandia con una Sprint che regala uno spettacolo pieno di incroci di ritmo e decisioni di percorso, conclusosi con Pedro Acosta che trionfa davanti a Marc Márquez dopo un duello serrato all’ultimo metro. Sin dal semaforo verde, lo spagnolo della KTM ha tenuto alto il livello di competitività, seguendo il gruppetto di testa e sfruttando ogni opportunità per mettere pressione al campione in carica. La situazione si è innervosita quando Marco Bezzecchi, inizialmente in testa, è scivolato, aprendo la scena a una sfida tra la Desmosedici e la RS-GP che è entrata nel cuore della Sprint di Buriram. La lotta tra acosta e márquez ha tenuto alta la tensione, con l’iberico all’assalto della leadership in più di una fase della corsa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La MotoGP è fatta anche di contatti sporchi, abbiamo spettacolo

Acosta: La MotoGP è fatta anche di contatti sporchi, abbiamo dato spettacoloA Buriram una grandissima prestazione da parte di Pedro ha regalato alla KTM la vittoria nella Sprint, arrivata al termine di una lotta durissima contro Marquez, penalizzato nel finale a favore del su ... it.motorsport.com

MotoGp, la Sprint in Thailandia è di Acosta, Bezzecchi subito outPedro Acosta vince la Sprint in Thailandia dopo un duello da brividi con Marc Marquez, penalizzato all’ultimo giro per un contatto. Terzo Raul ... corriereromagna.it

Si decide tutto nell’ultimo giro: Marquez riceve una sanzione, deve cedere la posizione e finisce secondo dietro Acosta. Terzo arriva Fernandez 8° Di Giannantonio e 9° Bagnaia. Out Bezzecchi, scivolato mentre era al comando #ThaiGP #MotoGP x.com

MOTOGP, SPRINT - PEDRO ACOSTA DAVANTI A MARC MARQUEZ, PENALIZZATO PER UN SORPASSO AGGRESSIVO AI DANNI DEL PILOTA KTM Pedro Acosta ha vinto la Sprint di Buriram, dopo la penalizzazione a Marc Marquez, costretto a cedere - facebook.com facebook