La morte dell' operaio | i sindacati | Serve un piano straordinario per la sicurezza

La Cgil Messina e la Flai-Cgil Messina hanno espresso cordoglio per la morte di un operaio avvenuta in un'azienda di lavorazione di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto. Il segretario generale della Cgil e la segretaria generale della Flai-Cgil hanno dichiarato vicinanza alla famiglia del lavoratore. I sindacati chiedono l’implementazione di un piano straordinario per la sicurezza sul lavoro.

La Cgil Messina con il segretario generale Pietro Patti e la Flai-Cgil Messina con la segretaria generale Pina Isgrò esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto in un'azienda di lavorazione e trasformazione agrumi di Barcellona Pozzo di Gotto.

