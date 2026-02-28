La morte dell' operaio | i sindacati | Serve un piano straordinario per la sicurezza

La Cgil Messina e la Flai-Cgil Messina hanno espresso cordoglio per la morte di un operaio avvenuta in un'azienda di lavorazione di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto. Il segretario generale della Cgil e la segretaria generale della Flai-Cgil hanno dichiarato vicinanza alla famiglia del lavoratore. I sindacati chiedono l’implementazione di un piano straordinario per la sicurezza sul lavoro.

La Cgil Messina con il segretario generale Pietro Patti e la Flai-Cgil Messina con la segretaria generale Pina Isgrò esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto in un’azienda di lavorazione e trasformazione agrumi di Barcellona Pozzo di Gotto. “Siamo di fronte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sicurezza, l’Sos di Massari: "Serve piano straordinario"Tutti hanno palesato la sofferenza dei contesti urbani alle prese con fenomeni di degrado e di disagio a cui occorre che lo Stato dia risposte...

Manfredi (Anci): Pacchetto sicurezza? "Mancano risorse e serve piano straordinario per personale" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 "Sul tema della sicurezza noi abbiamo una posizione chiara con delle richieste chiare.

Morfologia delle masse: Andrea Cavalletti, Leonard Mazzone, Guido Mazzoni

Tutti gli aggiornamenti su Serve.

Temi più discussi: La procura indaga sulla morte dell'operaio di Condrò, è la seconda vittima sul lavoro da inizio anno; Contro le morti sul lavoro, la cultura della sicurezza non sia vista come costo; Tragedia in cantiere, morto un operaio di 27 anni. Fedriga: Perdere la vita sul lavoro è terribile e inaccettabile. Le indagini proseguono; Livorno, operaio soccorso all’ex centrale muore a 60 anni: giallo sulla causa – Chi è la vittima.

Tragedia sul lavoro a Casalduni: operaio 68enne di Pompei muore nel cantiere del potabilizzatoreUn uomo di 68 anni, residente a Pompei, ha perso la vita nella mattinata di ieri all’interno di un cantiere situato nel territorio comunale di Casalduni. agro24.it

Tragedia in cantiere, morto un operaio di 27 anni. Fedriga: Perdere la vita sul lavoro è terribile e inaccettabile. Le indagini proseguonoTRIESTE. Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ha espresso il proprio cordoglio unito a quello dell'intera amministrazione regionale per la morte dell'operaio 27enne ... ildolomiti.it

Gobbi firma il 2-2 e serve l’assist decisivo, Bertoli segna ancora e sale in vetta ai marcatori. Bene Panatti e Nessi, qualche sbavatura in difesa - facebook.com facebook

Questa riforma non serve a far funzionare la giustizia. Serve a limitare autonomia e indipendenza dei magistrati. x.com