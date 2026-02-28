La Misericordia va alle urne Elezione nuovo Magistrato

La Misericordia di San Gimignano ha aperto le urne per eleggere il nuovo Magistrato. Le votazioni si sono svolte questa mattina, con il seggio aperto dalle 10 alle 19 presso la sede di via San Matteo. La Venerabile Arciconfraternita delle torri, fondata nel 1792, ha visto i fratelli e le consorelle partecipare alle operazioni di voto.

Al servizio della comunità. Dai servizi emergenza del 118, al trasporto sanitario con ambulanza, nel sociale alla gestione del Punto di Primo Soccorso e via dicendo il lungo elenco della sua instancabile opera di servizio, con otto dipendenti, parco macchine di 12 automezzi attrezzati, il gruppo dei numerosi volontari attivi e di oltre 350 iscritti fra fratelli e consorelle.