La squadra Kabel Volley Prato si prepara a affrontare la trasferta contro il Fucecchio nel campionato di serie C maschile. Dopo alcune sconfitte recenti, il team cerca di rialzarsi e migliorare la posizione in classifica. La partita rappresenta un’occasione per i giocatori di dimostrare il loro valore e tentare di conquistare punti importanti. La sfida si svolgerà sul campo avversario.

Ripartire. È questa la parola d’ordine in casa Kabel Volley Prato per quel che riguarda il campionato di serie C maschile. La sconfitta casalinga con Firenze ha lasciato amarezza, ma anche la consapevolezza che l’unica ricetta per migliorare è lavorare in palestra. Lavorare ad oliare i nuovi meccanismi messi a punto da Novelli, come ad esempio lo spostamento di Alpini nel ruolo di opposto e l’inserimento del rientrante Pontillo in regia. Domani la squadra di Novelli sarà in trasferta per affrontare il Volley Fucecchio (alle 18, Palestra Comunale Montanelli, arbitri Piro e Bambusa). Squadra in grande difficoltà quella di casa che arriva alla sfida con Prato dopo quattro sconfitte consecutive e con soli 8 punti in graduatoria, frutto di due vittorie e ben quattordici sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Kabel cerca il riscatto nella tana del Fucecchio

