la k beauty a milano loves seoul

Dal 27 febbraio al 2 marzo 2026, durante la Milano Fashion Week dedicata alla Corea, si svolge l'evento Milano Loves Seoul. La manifestazione si concentra sulla cultura e le tendenze della K-beauty, coinvolgendo espositori, marchi e professionisti del settore. L'iniziativa si tiene in diverse location della città, con presentazioni, workshop e dimostrazioni dal vivo. La k-beauty rappresenta un punto centrale dell'evento, attirando un pubblico appassionato e interessato.

Da oltre dieci anni, Orien Trade è un punto di riferimento nel panorama europeo della cosmetica coreana, selezionando e portando sul mercato alcuni dei brand più iconici e innovativi della K-Beauty. Grazie a una profonda conoscenza del settore e a una visione strategica solida, l’azienda ha costruito nel tempo collaborazioni con i principali retailer europei, tra cui Sephora, OVS, Douglas, Pinalli, Coin e La Rinascente. Un ruolo chiave che rende Orien Trade il vero ponte tra i brand coreani, il retail europeo e i consumatori, traducendo l’eccellenza della skincare coreana in un linguaggio accessibile, rilevante e contemporaneo. In occasione di Milano Loves Seoul, Orien Trade presenterà questi brand che incarnano anime diverse ma complementari della K-Beauty. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La K-beauty è protagonista dell’evento Milano loves SeoulTra le realtà presenti alla kermesse in scena dal 27 febbraio al 2 marzo anche il rivenditore Orientrade, che lancia il brand Mamonde, e i marchi coreani Mii cosmetics, Meelove e Orum skincare ... milanofinanza.it

Heartleaf: l’ingrediente botanico che ha conquistato la K-BeautyNegli ultimi anni l’estratto di heartleaf, noto scientificamente come Houttuynia cordata, è emerso come uno degli ingredienti botanici più ricercati e ... corrieresalentino.it

