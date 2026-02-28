La Juve prende il sostituto di Di Gregorio | è francese!

La Juventus ha scelto il suo nuovo portiere, sostituendo Di Gregorio. La scelta ricade su un talento francese, in vista della prossima stagione. La decisione arriva dopo le prestazioni non soddisfacenti dell’attuale titolare e segnala un cambio nel reparto tra i pali. La società ha ufficializzato l’accordo con il portiere francese, che si unirà alla rosa nei prossimi giorni.

La Juventus vuole un nuovo portiere perché Di Gregorio ha deluso: ecco l’ultima idea in casa bianconera. Era arrivato dal Monza con grandissime aspettative, ma Michele Di Gregorio ha deluso fin qui e la Juventus si guarda intorno per prendere un nuovo portiere. Il nome che piace alla dirigenza di corso Galileo Ferraris è quello di Marco Carnesecchi, classe 2000 dell’Atalanta e della nazionale italiana ma quella nerazzurra è una bottega cara e la Juve non può permettersi spese folli. Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, la Juve avrebbe messo adesso gli occhi su Guillaume Restes, portiere del Tolosa e della nazionale under-21 francese classe 2005. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

