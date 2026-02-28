La guerra ha causato la cancellazione del test gomme in Bahrain, coinvolgendo direttamente il mondo della Formula 1. L’attacco militare effettuato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha portato alla decisione di sospendere le attività di prova previste nel paese. La situazione politica tra le nazioni interessate ha determinato questa scelta, che ha inciso sul calendario della stagione.

L’attacco militare di Stati Uniti e Israele nei confronti dell’Iran coinvolge anche il mondo della Formula 1. In questi giorni infatti la Pirelli aveva organizzato una serie di test sulle gomme con Mercedes e Mc Laren che sono stati annullati per ragioni di sicurezza. Tutti i membri delle tre aziende impegnate nei test sono stati fatti rientrare in albergo. La Pirelli ha comunicato che “”le due giornate di test di sviluppo per le mescole da bagnato previste per oggi e domani sono state annullate per ragioni di sicurezza, a seguito dell’evolversi della situazione internazionale. Tutto il personale Pirelli attualmente presente a Manama si trova al sicuro negli alberghi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La guerra ferma anche la Formula 1 Annullato test gomme in Bahrain

La guerra ferma anche la F1: annullato test gomme in Bahrain, dove l'Iran ha bombardato una base UsaL'attacco militare nei confronti dell'Iran in corso da questa mattina ha avuto ripercussioni anche per il personale della F1 che si trova in Medio...

Gomme Pirelli per i test pre-stagionali di F1 in BahrainLa stagione 2026 della Formula 1 prende forma con i test pre-stagionali in Bahrain, dove i team valuteranno le nuove mescole Pirelli in condizioni...

Tutto quello che riguarda Formula.

Temi più discussi: Al gelo e sotto le bombe, in Ucraina la scienza non si ferma a quattro anni dall'invasione russa; Quattro anni di guerra in Ucraina, la Russia bombarda e Orbán blocca le sanzioni Ue; Rapporto IISS, neanche l’incertezza geopolitica ferma la corsa al riarmo; Comunicare in guerra: la mostra che racconta due secoli di conflitti invisibili.

La guerra ferma anche la Formula 1 Annullato test gomme in BahrainI membri di Pirelli, Mc Laren e Mercedes sono stati fatti rientrare in albergo a Manama L’attacco militare di Stati Uniti e Israele nei confronti dell’Iran coinvolge anche il mondo della Formula 1. In ... panorama.it

Quando giochiamo la guerra si ferma: Sudan, la Coppa d’Africa per una speranzaIl calcio non è solo un gioco. Una frase fatta forse, ma non per il Sudan. La Nazionale di Kwesi Appiah, vice allenatore del Ghana ai tempi del Mondiale 2010 con i quarti di finale raggiunti in ... gianlucadimarzio.com

La guerra irrompe in Formula 1 #SportMediaset - facebook.com facebook