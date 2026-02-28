A 87 anni, Angelo Guerrini di Solarolo prepara la pizza tutte le sere nell'agriturismo di famiglia. La sua passione per la cucina si esprime ogni giorno attraverso la preparazione di impasti e cotture, portando avanti una tradizione che dura da decenni. La sua attività coinvolge molte persone che si fermano per assaggiare le sue creazioni fatte con cura e dedizione.

Solarolo (Ravenna), 28 febbraio 2026 – Una vita fra farina, lievito e il caldo del forno. Per il lughese Angelo Guerrini, classe 1938, fare la pizza è una passione che non si ferma con l’età. Ex titolare delle pizzerie ‘Doria’ e ‘Le Ruote’ che in città hanno segnato il corso degli anni ’80 e ’90 per poi chiudere definitivamente in anni più recenti, Guerrini continua ancora, tutte le sere, a impastare e cuocere pizze. "Fare pizza per me è ancora una fonte di energia” Lo fa all’agriturismo ‘La casa sull’albero’ di Solarolo. Un bel risultato per essersi formato inizialmente da autodidatta. “Quella sera di tanti anni fa non c’era l’addetto – racconta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grande passione di Angelo: “A 87 anni faccio la pizza tutte le sere in agriturismo”

