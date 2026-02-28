Il film «La Gioia» di Nicolangelo Gelormini approfondisce le sfumature emotive delle sue protagoniste, andando oltre le notizie di cronaca e concentrandosi sulle crepe del desiderio. La pellicola, che rappresenta anche un seguito, si concentra su storie che si snodano nel quotidiano, tra le pieghe della vita e i sentimenti nascosti. La narrazione si sviluppa attraverso immagini che rivelano le tensioni interiori dei personaggi.

Le storie più profonde da raccontare si nascondono nel grigio. L’ha capito bene Nicolangelo Gelormini con il suo secondo lungo La Gioia, un’opera che in parte nasce come un seguito della collaborazione fra il regista e Valeria Golino iniziata con la miniserie L’arte della Gioia – a ritornare nel cast sono Valeria Golino e Jasmine Trinca. La Gioia è tratto da un caso di cronaca nera avvenuto in un piccolo paese in provincia di Torino, il delitto di Castellamonte. Nel 2016 Gloria Rosboch, una professoressa di francese di 49 anni, era scomparsa. Il suo corpo era stato ritrovato circa una settimana dopo, in un pozzo. Durante le indagini, si... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «La Gioia», oltre la cronaca nelle crepe del desiderio

Pnrr, anche la Relazione del governo ammette le crepe. E la spesa arriva al 58% solo escludendo i progetti che slittano oltre il 2026Nell’anno in cui la crescita economica è dichiaratamente in cima alle sue preoccupazioni, per Giorgia Meloni il Pnrr resta un’àncora di salvezza:...

La gioia, recensione: Valeria Golino e Saul Nanni in un dramma che oscilla tra fragilità e desiderioLa nostra recensione de La gioia, film di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca: un amore impossibile tra desideri e...

Una raccolta di contenuti su Gioia.

Temi più discussi: La Gioia: oltre la cronaca, nelle crepe del desiderio; Oggi i divi siamo noi: i ragazzi di Special Festival e la gioia dopo Sanremo; Mondovì Volley si impone 3-1 sul campo della capolista Garlasco; 'La Gioia' conversazione con Nicolangelo Gelormini.

LA GIOIA/ Il film che trasforma il caso Rosboch in un viaggio che riguarda tuttiIl film La gioia affronta il caso di Gloria Rosboch in un modo che va oltre il true crime e la fiaba nera ... ilsussidiario.net

LA GIOIA: L’INCOSCIENZA MATURAAmore in vecchiaia, o Vecchiaia in amore? Un chiasmo (figura retorica) quindi, per fare cosa? Un film, per esempio, un ... opinione.it

“La gioia del Vangelo, Gesù esultò nello Spirito Santo” Diretta puntata di Bau Bau - facebook.com facebook

*PROTÉSI ALLA GIOIA PASQUALE... (Sabato 28 febbraio 2026*: parrocchiaacquedolci.it/protesi-alla-g… x.com