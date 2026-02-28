La fine dell’eccezionalismo Usa | il grande riallineamento che cambierà i portafogli

Dopo quindici anni in cui l'investimento si concentrava principalmente negli Stati Uniti, ora si assiste a un cambiamento significativo nei mercati globali. Le forze internazionali stanno spostando l'attenzione verso i paesi emergenti, mentre il ruolo del dollaro viene messo in discussione. Questo mutamento potrebbe influenzare le strategie di investimento e i portafogli di molti attori economici.

Per quindici anni, “investire” è stato quasi sinonimo di “investire in America”. Oggi, un allineamento di forze planetarie sta risvegliando i mercati emergenti e mettendo in discussione il dominio del dollaro. Tra squilibri fiscali, debolezza strutturale del biglietto verde e fondamentali emergenti in miglioramento, il 2026 potrebbe essere l’anno in cui la vecchia gerarchia degli investimenti si rovescia. Ecco cosa sta cambiando e come orientare il portafoglio. Settimana non particolarmente ricca di dati. Segnaliamo unicamente la fiducia dei consumatori USA di febbraio, salita a 91,2 punti da 89 punti di gennaio. Il segnale è ovviamente positivo per i consumi futuri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: L’aragosta che ci cambierà la vita. OpenClaw è la fine dell’AI come la conosciamo?

Ruba il portafogli a un fattorino e usa la sua carta per acquisti ad Albano Laziale, fermato un 48enneFurto di portafogli e utilizzo illecito di carta di credito: questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Albano Laziale,...