Una donna rappresenta l’essenza del marchio Eleventy, incarnando autenticità e sicurezza. Il cofondatore dell’azienda spiega che il brand si distingue per non puntare su loghi o simboli, ma sulla qualità dei materiali e della lavorazione dei capi. L’obiettivo è far sì che le clienti scelgano i prodotti per il loro valore concreto, senza considerazioni di immagine o status.

La filosofia dei fondatori era chiara: creare capi che fossero compagni di vita, capaci di elevare l’esperienza individuale di chi li indossa, più che semplici simboli di status. Parte da qui il nostro dialogo con Paolo Zuntini, uno dei fondatori con Marco Baldassarri, per esplorare come la storia, la visione e le scelte strategiche del brand si riflettano in una collezione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Eleventy nasce nel 2007 con un’idea ben precisa di Smart Luxury. In che modo questa visione originaria continua a guidare le vostre scelte, soprattutto nel womenswear? «L’idea di Smart Luxury è il nostro punto di partenza e continua a guidarci con grande coerenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «La donna Eleventy: autentica e sicura di sé»

Curiosa e cosmopolita. La donna Eleventy trascende i confiniUna donna cosmopolita e viaggiatrice, guidata da curiosità, autenticità e da un profondo senso del dettaglio.

Imparare a difendersi per sentirsi sicura: parte il corso donna di ConfesercentiConfesercenti Impresa Donna Arezzo e il Movimento Sportivo Popolare - Comitato provinciale di Arezzo organizzano un corso di autodifesa dedicato alle...