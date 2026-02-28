La cruciale battaglia idroelettrica che divide Lombardia e governo

La disputa tra la regione Lombardia e il governo riguarda le concessioni dell’energia idroelettrica. La questione coinvolge le modalità di gestione e i diritti sulle risorse idriche, con i due enti che si confrontano sulle decisioni più recenti riguardanti il settore. La disputa si concentra sui procedimenti amministrativi e sulle norme applicate, senza coinvolgere direttamente altri aspetti politici o sociali.

Il decreto Bollette va in direzione divergente rispetto all'accordo che il Pirellone ha raggiunto con produttori e consumatori di energia sull'energia prodotta dall'acqua. "Resto fiducioso che venga corretto in sede di conversione", dice l'assessore Sertori. Intanto però la Lega in regione avvia le gare per le concessioni Gozzi: "Dopo il dl bollette si apra il dibattito a Bruxelles. I margini delle rinnovabili? Serve spirito patriottico" Sull'autonomia non valgono le comuni appartenenze politiche, neppure quando si tratta del governo. L'ultima riprova è offerta dal sistema delle concessioni dell'energia idroelettrica, articolato in tre modalità: la gara, il partenariato pubblico-privato e il project financing.