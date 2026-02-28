La cronaca di Napoli Futsal vs Roma 1927

Nel match tra Napoli Futsal e Roma 1927, Bortoletto ha segnato il primo gol e Grasso ha chiuso la partita con l'ultimo. La gara si è svolta davanti al Sindaco Manfredi, con Napoli che si è posizionata sul podio. La squadra ha espresso la volontà di confermare la propria forza attraverso questa vittoria.

Apre Bortoletto e chiude Grasso: Napoli sul podio sotto gli occhi del Sindaco Manfredi. Chino: "Siamo forti, vogliamo dimostrarlo ancora". Vince e convince il Napoli al PalaVesuvio contro la Roma 1927 davanti alle telecamere di Sky. Tre reti e porta inviolata sotto gli occhi del Sindaco Gaetano Manfredi, giunto a sostenere i partenopei. Il vantaggio di Bortoletto, il bis di Guilhermao nella ripresa ed il sigillo di Grasso per il nono risultato utile consecutivo e la terza piazza ad un punto dalla L84, visto il riposo da calendario della Feldi. Ora alle porte il derby di Avellino contro la Sandro Abate. LA PARTITA. Ciccio Angelini deve rinunciare a De Gennaro, ma recupera Salas.