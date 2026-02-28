La classifica della serata duetti e cover di Sanremo 2026

La serata duetti e cover di Sanremo 2026 ha visto protagonisti diversi artisti che si sono esibiti in performance di brani noti reinterpretandoli con originalità. Durante l’evento, sono state presentate numerose esibizioni che hanno coinvolto cantanti e musicisti, creando un momento di grande attenzione tra il pubblico e i media. La classifica finale della serata è stata resa nota al termine delle esibizioni.

È probabilmente la serata più attesa del Festival insieme alla finale: la serata delle cover di Sanremo è sempre un momento pieno di emozioni. Una classifica, quella che viene comunicata alla fine delle esibizioni, che non vale per decidere il vincitore della kermesse, ma che indubbiamente è attesissima e ambita dai concorrenti che si sfidano a suono di splendide cover riproponendo riarrangiamenti e reinterpretazione sempre tutte da commentare. A condurla Carlo Conti e Laura Pausini, accompagnati da Bianca Balti e Mister X, ovvero Alessandro Siani.