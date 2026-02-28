La Cgil è contro il Jobs Act ma poi lo usa per licenziare

La Cgil si trova al centro di una polemica dopo che Antonio Rudas, dirigente con 37 anni di servizio, è stato licenziato. Nonostante la posizione contraria al Jobs Act, il sindacato ha adottato una decisione che sembra contraddire questa posizione. La vicenda mette in evidenza come il sindacato abbia applicato le norme del Jobs Act nel caso specifico.

Il caso di Antonio Rudas, dirigente Cgil messo alla porta dopo 37 anni, è la fotografia plastica del "predica bene e razzola male" del segretario Maurizio Landini. Con la mano destra, il sindacato promuove il referendum per cancellare il Jobs act di Matteo Renzi, con la sinistra, negli stessi mesi, lo usa per evitare il reintegro (pagando l'indennizzo) di un lavoratore licenziato. Più coerente di così. La Cgil conferma il doppio volto. Ieri il sindacato di Landini (unica tra le sigle) ha deciso di non sottoscrivere l'accordo per il rinnovo dei contratti a 120mila medici che avranno un aumento in busta paga pari a 491 euro al mese. Nella nostra inchiesta tra contenziosi, licenziamenti illegittimi e diritti calpestati nel principale sindacato italiano partiamo da Sassari.