Kranevitter rifiuta la sostituzione e rispedisce il compagno in panchina | allenatore in imbarazzo

Durante la partita tra Karagumruk e Trabzonspor, Matias Kranevitter si è rifiutato di uscire dal campo dopo essere stato sostituito, causando imbarazzo in panchina. L’episodio ha attirato l’attenzione, poiché il centrocampista ha deciso di rispedire il compagno in panchina, lasciando gli spettatori e gli allenatori sorpresi. L’evento si è verificato in una sfida valida per il campionato turco.