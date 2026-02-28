Secondo fonti israeliane, la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sarebbe stata probabilmente uccisa in un attacco condotto oggi. Le notizie circolano attraverso media israeliani che riportano di un'operazione militare avvenuta nel territorio iraniano. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli aggiuntivi sulla vicenda. La notizia ha attirato l'attenzione internazionale senza ulteriori sviluppi ufficiali.

L'Iran allarga il confitto, missili sui Paesi del Golfo: "Risponderemo". Due morti ad Abu Dhabi Israele "ritiene" che la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sia stata probabilmente uccisa in un attacco israeliano avvenuto oggi. Lo afferma Channel 12, citando fonti israeliane anonime. L'emittente sottolinea che ci sono "crescenti indicazioni" in tal senso, anche se non c'è conferma ufficiale. Secondo il canale N12, che cita un alto funzionario israeliano, Khamenei "non è più con noi". Lo stesso funzionario ha aggiunto che sarebbe "stupito" qualora la Guida Suprema dovesse presentarsi per rilasciare delle dichiarazioni.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Khamenei è probabilmente morto". La bomba dai media di Israele

Leggi anche: A Gaza un altro neonato è morto di freddo: tre palestinesi uccisi dai raid di Israele

Leggi anche: Usa e Israele attaccano l'Iran: «Probabile che Khamenei sia morto, uccisi ministro della Difesa e capo dei Pasdaran». Missili su Gerusalemme, il regime spara sulle basi nel Golfo | I target dei raid

Altri aggiornamenti su Khamenei.

Temi più discussi: Trump mira: Pasdaran, petrolio, porti; VIDEO: Il video dei colpi vicino a Khamenei; Ogawa spiega l’essenza della cucina giapponese; Chi usa Gabrielli per innervosire Elly. I fedelissimi: fuffa, al massimo ministro.

Iran, Khamenei è probabilmente morto. La bomba dai media di Israele: la situazioneIsraele ritiene che la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sia stata probabilmente uccisa in un attacco israeliano avvenuto oggi. iltempo.it

Usa-Israele, attacco all'Iran. Media: «Khamenei probabilmente è morto». Missili contro basi americane in Bahrein, Qatar e Emirati. In una scuola 24 mortiLe Forze di difesa israeliane hanno affermato che negli ultimi minuti le sirene hanno suonato in tutto il Paese, «con un'istruzione anticipata di allerta inviata direttamente ai dispositivi cellulari ... corriereadriatico.it

la Repubblica. . La televisione israeliana, citando fonti militari, dice che il palazzo della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei a Teheran è stato completamente distrutto negli attacchi. Le prime immagini satellitari confermano la distruzione del palazzo, usato - facebook.com facebook

L’obiettivo primario dell’attacco in #Iran è il complesso dell’ayatollah #Khamenei x.com