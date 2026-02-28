L'ayatollah Ali Khamenei, leader del Paese dal 1989, è deceduto. Nella stessa giornata, un alto funzionario israeliano ha affermato a Channel 1 che sarebbe stato uno shock se Khamenei fosse apparso in diretta. La notizia della sua morte si diffonde in un momento di grande attenzione internazionale.

Khamenei, da oltre trent’anni al vertice del potere iraniano, è scomparso per ore senza dare alcun segno tantomeno rilasciare alcun videomessaggio. Alle 20:40 italiane è stata confermata la sua morte L'ayatollah Ali Khamenei, alla guida del Paese dal 1989, è morto. Già nel pomeriggio un alto funzionario israeliano aveva dichiarato a Channel 1: "Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma definitiva". Figura centrale del sistema teocratico instaurato dopo la Rivoluzione del 1979, esercita un controllo diretto sulle forze armate, sull’apparato giudiziario, sui media statali e sulle principali leve della politica estera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - KHAMENEI È MORTO

Leggi anche: "Khamenei è probabilmente morto". La bomba dai media di Israele

Netanyahu rompe gli indugi: "Khamenei? Numerosi segnali che sia morto"L'operazione congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha visto il lancio di 30 bombe contro il complesso della Guida Suprema iraniana,...

Israele: “Khamenei è morto, recuperato il corpo”

Tutti gli aggiornamenti su KHAMENEI.

Temi più discussi: L'Iran sotto attacco di Usa e Israele: Khamenei è morto, abbiamo ritrovato il corpo; Usa e Israele, attacco all'Iran. Ucciso Khamenei? Ultime news oggi; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi; Gli Usa e Israele attaccano l’Iran, Netanyahu: Numerosi segnali che Khamenei sia morto.

Per i media israeliani Khamenei è morto. L'Iran smentisce, Araghchi: Per quanto ne so sta beneLe immagini satellitari mostrano il compound dove vive la Guida Suprema rasa al suolo, ma non è chiaro dove si trovasse l'Ayatollah al momento ... huffingtonpost.it

La sorte dell'Ayatollah Ali Khamenei, dato per morto, e la possibile successioneDalla morte di Hassan Nasrallah, figura chiave di Hezbollah, la sicurezza attorno a Khamenei sarebbe stata ulteriormente rafforzata. La sua protezione dipende da un’unità speciale del Corpo delle ... tg.la7.it

Un alto funzionario israeliano ha dichiarato all’emittente Channel 1: “Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma definitiva”. Secondo un’altra fonte israeliana - facebook.com facebook

Ora far fuori Khamenei. Dopo non si sa (di M. Valensise) x.com