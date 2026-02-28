KHAMENEI È MORTO | LA FINE DELL' ULTIMO AYATOLLAH

Il leader religioso iraniano, noto come guida suprema, è stato annunciato morto, segnando la fine di un'epoca per l'Iran. In un'intervista alla NBC News, il ministro degli Esteri aveva dichiarato che l'ayatollah era ancora vivo, ma ora si conferma la sua scomparsa. La notizia ha provocato reazioni ufficiali e politiche in tutto il paese.

Khamenei, da oltre trent’anni al vertice del potere iraniano, è scomparso per ore senza dare alcun segno tantomeno rilasciare alcun videomessaggio. Alle 20:40 italiane è stata confermata la sua morte "Per quanto ne so", aveva dichiarato il ministro degli Esteri iraniano in un'intervista esclusiva alla NBC News, "la guida suprema dell'Iran è ancora viva". Era lui il target principale degli attacchi a firma di Washington e Tel Aviv, l'ayatollah Ali Khamenei, alla guida del Paese dal 1989. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ora conferma la sua morte. Il corpo sarebbe stato recuperato dalle rovine del suo palazzo, dal quale si pensava fosse riuscito a fuggire, e le immagini della salma sarebbero già state mostrate al premier Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

