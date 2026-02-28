Nella capitale iraniana si sono uditi festeggiamenti e acclamazioni nei quartieri di Teheran dopo la diffusione della notizia dell'uccisione del leader supremo. Testimoni hanno riferito all'agenzia Afp di aver sentito saluti e grida di gioia mentre la notizia circolava in città. La morte di Khamenei ha provocato reazioni di esultanza tra alcuni cittadini.

Acclamazioni sono state udite in diversi quartieri di Teheran nel momento in cui si è diffusa, anche in Iran, la notizia dell'uccisione del leader supremo Ali Khamanei, rendono noto testimoni citati dall'agenzia Afp. Abitanti della città si sono affacciati alle finestre per applaudire poco dopo le 11 di questa sera (ora locale, le 8.30 in Italia). Un giornalista di Fox News, citando un funzionario statunitense, ha dichiarato che pure gli Stati Uniti ritengono che Khamenei e 5-10 alti leader iraniani siano stati uccisi durante il primo attacco israeliano contro il loro complesso a Teheran. People in Tehran cheering after news of the death of Khamenei pic. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Khamenei è morto e il popolo festeggia la fine del regime: Teheran esulta | GUARDA

A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" | GUARDA"Viva lo Scià! Libertà per Iran" riecheggia nello scorcio di Piazzale Ugo La Malfa a Roma, di fronte al Circo Massimo e a due passi dal centro...

Leggi anche: Netanyahu e l'attacco Usa-Israele all'Iran: «Ci sono segnali che Khamenei sia morto. Operazione guidata da Trump, il regime non deve esistere». Teheran colpisce Dubai Chi è l'ayatollah

Una selezione di notizie su Khamenei.

Temi più discussi: L'Iran sotto attacco di Usa e Israele: Khamenei è morto, abbiamo ritrovato il corpo; Usa e Israele, attacco all'Iran. Ucciso Khamenei? Ultime news oggi; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi; Gli Usa e Israele attaccano l’Iran, Netanyahu: Numerosi segnali che Khamenei sia morto.

Iran, è morto l'Ayatollah Khamenei. Recuperato il corpo dopo l'attacco di Usa e IsraeleIl corpo di Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, ucciso questa mattina in un attacco aereo israeliano, è stato ritrovato. Lo riferisce ... iltempo.it

Netanyahu: segnali che Khamenei è mortoCon un potente attacco a sorpresa, abbiamo distrutto il complesso residenziale di Khamenei. Ci sono numerosi segnali che sia morto. Così il primo ministro israeliano in videomessaggio. Netanyahu spi ... rainews.it

+++Usa-Israele, attacco all'Iran: morto Khamenei+++ - facebook.com facebook

Ora far fuori Khamenei. Dopo non si sa (di M. Valensise) x.com