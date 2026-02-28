Khamenei come è morto? Il raid congiunto e le 30 bombe sul bunker Il cadavere recuperato tra le macerie

Un'operazione militare congiunta ha preso di mira un bunker situato nel cuore della Repubblica Islamica, causando la morte di Khamenei. Durante l’attacco sono state lanciate circa 30 bombe, e il cadavere dell’obiettivo è stato recuperato tra le macerie. L’operazione rappresenta un evento di portata storica per il paese.

Un'operazione militare congiunta di portata storica ha colpito il cuore pulsante della Repubblica Islamica uccidendo Khamenei. Guida Suprema dell'Iran per oltre 35 anni, l'ayatollah sarebbe rimasto ucciso a seguito di un massiccio attacco aereo condotto da forze statunitensi e israeliane. La notizia è stata confermata da un alto funzionario di Tel Aviv al Times of Israel. Come è stato ucciso: 30 bombe sul palazzo Secondo le ricostruzioni fornite dall'emittente Channel 12, l'offensiva ha visto lo sgancio di trenta ordigni ad alto potenziale contro il complesso residenziale della Guida suprema a Teheran. Il giornalista Amit Segal, analista vicino al premier Benjamin Netanyahu, ha precisato che Khamenei si travava in un'area sotterranea al momento dell'impatto, sebbene probabilmente non all'interno del suo bunker.

Trump annuncia: «L’Ayatollah Khamenei è morto». Il corpo della Guida suprema recuperato tra le macerie dopo il raid Usa-IsraeleLa Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei è morto nel massiccio attacco sul suo palazzo lanciato oggi da Stati Uniti e Israele nell’ambito...

Iran, media israeliani: «Khamenei è morto, il corpo ritrovato sotto le macerie». L’attacco con 30 bombe sul palazzo e la versione di NetanyahuLa Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei è morto nel massiccio attacco sul suo palazzo lanciato oggi da Stati Uniti e Israele nell’ambito...

