Sam Kerr ha dichiarato di essere al 85% della forma ideale in vista della Coppa Asiática Femminile. La giocatrice ha condiviso il suo stato di preparazione, sottolineando di non aver ancora raggiunto il massimo livello fisico prima dell'inizio della competizione. Kerr si sta concentrando sugli ultimi aggiustamenti prima delle partite ufficiali, senza fornire dettagli su eventuali infortuni o problemi specifici.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La capitana dell’Australia, Sam Kerr, ha rilasciato una dichiarazione durante un’intervista sabato, rivelando di sentirsi ancora soltanto all’85% della sua forma fisica in vista della Women’s Asian Cup. Il fatto che un atleta di alto calibro come Kerr si senta parzialmente limitata è un segnale che molti appassionati di sport osservano con attenzione. La striker del Chelsea ha chiarito che, nonostante questo stato di forma, sta iniziando a ritrovare la sua vera competitività. Negli sport di alto livello, gli infortuni e il recupero sono eventi quasi inevitabili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kerr afferma di essere solo all’85% della forma per la Coppa Asiática Femminile.

Il vincitore della Coppa del Mondo in Francia afferma che il Liverpool è un “fesso” per aver pagato 60 milioni di sterline per il giovane difensore Jacquet2026-02-03 14:26:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

Miranda Kerr e la foto social della sua epica routine beauty. Ma fa sul serio?In uno scatto condiviso nel fine settimana, Kerr appare quasi completamente nascosta da una serie di dispositivi beauty: il volto e il corpo non sono...