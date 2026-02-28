Kalulu su Bastoni | Cosa gli dirò? Parlavamo pochissimo prima e non cambierà molto Spero solo una cosa

Nella conferenza stampa di vigilia contro la Roma, Kalulu ha parlato di Bastoni, sottolineando che i loro rapporti sono stati sempre pochi e non cambieranno molto. Il difensore ha anche espresso una speranza riguardo all’incontro con il giocatore dell’Inter. La discussione si è concentrata su aspetti legati alla prossima partita, senza approfondire motivazioni o dinamiche personali.

Kalulu, intervenuto in conferenza stampa prima di Roma-Juve, è tornato sull'episodio che l'ha visto coinvolto con Bastoni...

