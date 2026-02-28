Kalulu | Settimana decisiva con Bastoni rapporto professionale

Alla vigilia della partita tra Juventus e Roma, il difensore Pierre Kalulu ha rilasciato un’intervista ai giornalisti, sottolineando che questa settimana è cruciale per la squadra. Kalulu ha anche menzionato il rapporto professionale con Bastoni, senza approfondire dettagli o motivazioni. Le sue parole si sono concentrate sull’importanza di restare concentrati in vista della prossima sfida.

Kalulu ha descritto un umore misto tra rammarico per l’esito dell’incontro di metà settimana e orgoglio per l’atteggiamento mostrato sul campo. Ha sottolineato una riflessione costruttiva che ha segnato i giorni successivi e ha evidenziato la fiducia nel lavoro svolto dalla squadra. La concentrazione è massima perché si tratta di una sfida di grande valore: è uno scontro diretto che influisce sul recupero del campionato e sulle aspettative della squadra. C’è consapevolezza della forza collettiva, pur restando fermamente convinti della propria competitività. Il difensore ha ribadito l’apprezzamento per le regole che supportano il gioco e la sicurezza di pubblico e giocatori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

