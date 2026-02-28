Kalulu | Bastoni? Non è l' espulsione la cosa che mi dà più fastidio

Durante la conferenza stampa, il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha commentato l'episodio dell'espulsione di Bastoni, causata dalla simulazione nello scorso incontro contro l'Inter. Kalulu ha affermato che ciò che gli dà più fastidio è il risultato finale, sottolineando che se la squadra avesse vinto, l’amarezza sarebbe stata minore. Ha inoltre detto che l’espulsione non rappresenta il suo maggiore disagio.

