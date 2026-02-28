Juventus Women la lettera di Girelli ai tifosi | Capisco che qualcuno non capirà ma certe occasioni non ricapitano

Una giocatrice della Juventus Women ha scritto ai tifosi, esprimendo comprensione per chi potrebbe non condividere alcune decisioni. Nella lettera, ha sottolineato che alcune occasioni nel calcio femminile non si ripetono facilmente. La comunicazione è stata indirizzata direttamente ai sostenitori della squadra, senza altri commenti o approfondimenti. La lettera è stata pubblicata dalla redazione di JuventusNews24.

Girelli ai saluti con la Juventus Women: il gesto nei confronti dei tifosi al termine del match contro il Wolfsburg

Girelli ai saluti con la Juventus Women: contro il Wolfsburg l'ultima gara in bianconero dell'attaccante, che chiude...

Juventus Women, col Wolfsburg l'ultima di Girelli? Ecco quanti tifosi sono attesi allo Stadium

Calcio femminile, anche Girelli va negli Usa: prestito di sei mesi al Bay FC, la sua lettera aperta ai tifosi della Juventus

«So che non tutti capiranno questa scelta, ma è una di quelle occasioni che possono passare una volta sola», ha scritto l'attaccante. Il dg Braghin: «Era giusto farle vivere un'esperienza così special ...

Cristiana Girelli lascia la Juventus Women: storia, vittorie e numeri in carriera

Ufficiale il passaggio in prestito negli Stati Uniti al Bay FC dopo aver rinnovato il contratto col club bianconero fino al 2027. L'attaccante aveva salutato il pubblico allo Stadium nel ritorn ...

Cristiana Girelli saluta la Juventus Women. Per la numero 10 bianconera la sua esperienza a Torino è giunta al termine. Dopo otto stagioni, Girelli ha deciso di prolungare il suo contratto con la Juve fino al 2027, ma svolgerà gli ultimi 6 mesi della stagione in prestito.

Cristiana Girelli saluta la Juventus Women. Per la numero 10 bianconera la sua esperienza a Torino è giunta al termine. Dopo otto stagioni in bianconero, Girelli ha deciso di prolungare il suo contratto con la Juve fino al 2027, ma svolgerà gli ultimi 6 mesi della stagione in prestito.